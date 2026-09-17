"Меня это бесит": украинец назвал главный минус жизни во Франции

Франция / © Pixabay

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Переехавший во французскую Ниццу украинец Вилен Аветян рассказал о недостатках жизни в стране. Среди основных проблем он назвал вопросы безопасности и работу местной полиции.

Об этом мужчина рассказал в своем Instagram .

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Что украинца возмущает во Франции

Вилен Аветян записал видео, в котором назвал вещи, которые больше всего его раздражают во Франции. Во главу угла он поставил безопасность.

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По словам украинца, лично он не сталкивается с проблемами из-за своей внешности. В то же время он предположил, что ситуация могла бы быть другой для человека, имеющего более типичный славянский облик и может восприниматься как более уязвимая.

Отдельно Аветян подверг критике работу французской полиции. Он заявил, что правоохранители, по его мнению, больше сосредоточены на контроле за парковкой, порядком в парках и других административных вопросах, чем на проблемах безопасности на улицах.

Мужчина также утверждает, что во время провокаций в общественных местах или ситуаций, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ, полицейских вроде бы сложно увидеть.

Аветян рассказал, что однажды к нему приехала подруга. Они хотели посмотреть закат с смотровой площадки в Ницце, однако, по его словам, полиция не разрешила им туда пройти.

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Также украинец упомянул случай, когда неизвестные разбили стекло, из-за чего, по его словам, пострадала украинка. Он утверждает, что полиция не захотела должным образом расследовать инцидент.

В то же время, Аветян сравнил собственные ощущения безопасности во Франции с ситуацией в Украине.

«Даже сейчас, в состоянии войны в Украине моя сестра-подросток может сама вечером сходить безопасно в магазин. Пока она была на каникулах у меня во Франции, я даже не думал о том, чтобы ее вечером отправить куда-нибудь», - сказал он.

При этом свои утверждения об уровне безопасности и работе полиции мужчина не подкрепил статистические данные.

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Как отреагировали в Сети

Мнения пользователей под видео разделились. Некоторые комментаторы рассказали о собственном негативном опыте во Франции, в частности о воровстве и взаимодействии с полицией.

Остальные пользователи не согласились с выводами украинца. Они отметили, что годы живут во Франции и не сталкивались с описанными им проблемами.

Ранее во Франции двое воров ограбили музей Огюста Ренуара в Кань-сюр-Мери неподалеку от Ниццы. Они проникли в здание рано утром 8 сентября и срезали картины прямо с рам. Злоумышленники пытались скрыться с по меньшей мере четырьмя полотнами, однако после появления полиции оставили часть добычи в садах музея. Среди похищенных работ — картины Ренуара «Коко Лизан — читающий Коко», «Мадам Колонна Романо» и «Молодая женщина у колодца». Стоимость трех полотен оценивается по меньшей мере в 600 млн грн. Полиция прибыла примерно через 5 минут после срабатывания сигнализации. Подозреваемых разыскивают, продолжается расследование.

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