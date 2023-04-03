"Меня использовали": Трепова прокомментировала свое задержание из-за якобы убийства Татарского

Дарья Трепова 3 апреля задержана по подозрению в убийстве пропагандиста Владлена Татарского.

Российские пропагандисты сообщили, что Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве Владлена Татарского, задержали 3 апреля. Девушка якобы заявила, что она "не виновна, ее использовали".

Об этом пишет Telegram-канал Astra со ссылкой на кремлевское издание SHOT.

"Меня подставили! Меня использовали": такими были якобы первые слова Дарьи Треповой после задержания", — говорится в сообщении.

Напомним, 3 апреля Дарья Трепова якобы задержана в арендованной квартире из-за подозрения в причастности к убийству Владлена Татарского.

Что известно о смерти Татарского

В Санкт-Петербурге 2 апреля в результате взрыва в кафе погиб коллаборант и российский пропагандист Владлен Татарский.

Впоследствии появилось фото девушки, которая якобы подарила пропагандисту Владлену Татарскому статуэтку со взрывчаткой.

По состоянию на утро 3 апреля количество пострадавших в результате взрыва возросло до 32, 10 человек находятся в тяжелом состоянии. Также известно, что российские силовики провели обыск в доме подозреваемого. Правоохранители отвезли в отделение мать девушки.

Институт изучения войны пишут, что убийство пропагандиста Владлена Татарского в баре Пригожина, вероятно, является частью эскалации внутренних конфликтов в России с участием ППК "Вагнера".

Российские пропагандисты заявили, что девушку якобы завербовали "украинские журналисты".

СМИ также сообщили, что кафе, в котором взорвали пропагандиста Татарского, расположено в 1,5 км от квартиры главы Кремля Владимира Путина.

Читайте также: