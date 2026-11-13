"Меня не запугать": глава Минфина США ответил на угрозы Ирана

Скотт Бессент / © скриншот с видео

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Министр финансов США Скотт Бессент заверил, что ни его, ни членов администрации не пугают угрозы Ирана.

Об этом сообщает CNN.

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Бессент подчеркнул, что его переезд на военную базу — это свидетельство того, что их операция «Экономический изгнанник» действует.

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Он также отметил, что Корпус стражей исламской революции — это «опасный зверь, загнанный в угол».

Угрозы жизни Бессента

Напомним, Скотт Бессент недавно переехал из своего дома на военную базу из-за угроз его жизни со стороны Ирана.

В последние недели американские чиновники пришли к выводу, что подготовка Ираном заговоров против действующих и бывших представителей власти США перешла на более продвинутый этап. Частично такое заключение основывалось на разведывательных данных об угрозах в адрес Бессента.

Насколько серьезны угрозы в адрес Бессента, пока неизвестно. Американские чиновники отмечают, что возможности Ирана совершать масштабные атаки на территории США и в других странах ограничены. В то же время, Иран выдвигал конкретные целенаправленные угрозы отдельным лицам, которые представители США считали серьезными. В частности, речь идет о сговоре в целях заказного убийства президента Дональда Трампа во время его предвыборной кампании в 2024 году, пишет NYT.

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