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"Меня трясло так, как никогда раньше": британка узнала страшную тайну любимого и выдала его полиции

"Меня трясло так, как никогда раньше": британка узнала страшную тайну любимого и выдала его полиции

pixabay.com

После инцидента женщине понадобилась помощь психолога.

48-летняя Рози Нельсон из Девона, Англия, узнала страшную тайну любимого, развелась с ним и выдала его полиции.

Об этом сообщает Daily Mirror.

Нельсон познакомилась с 39-летним бизнесменом Питером Лорамом в приложении для знакомств. Британку очаровал романтический и любящий природу и животных мужчина. Пара решила пожениться.

Однажды британка обнаружила в домашнем кабинете любимого SD-карту, на которой хранились сотни видео и фотографий со сценами сексуального насилия над детьми.

"Меня трясло так, как никогда раньше, и я знала, что должна что-то сделать, но я не могла, я была шокирована", — рассказала она.

Женщина обратилась в полицию и показала правоохранителям SD-карту Лорама. В июле Лорама приговорили к девяти месяцам лишения свободы с отсрочкой на два года, его внесли в реестр сексуальных преступников и обязали пройти месячный курс лечения.

Нельсон тяжело переживала случившееся и обратилась за помощью к психологу.

Напомним, на Мадагаскаре нашли тело 19-летней британки Аланы Катленд, которая загадочно выпала из малого самолета во время полета.

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