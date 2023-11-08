Меню из "Титаника" продадут на аукционе – его нашли в одежде одного из погибших (фото)

В Британии на аукционе будет продано меню из "Титаника".

В Великобритании на аукционе продадут меню из ресторана затонувшего корабля "Титаник" – его нашли в одежде одного из погибших пассажиров. Торги пройдут 11 ноября.

Об этом сообщили в аукционном доме Henry Aldridge and Son.

Начальная цена меню на торгах составляет 60 тысяч фунтов стерлингов (2,6 млн гривен).

Меню из затонувшего лайнера выставила на продажу семья историка из Канады Лена Стивенсона, скончавшегося в 2017 году. Дочь Стивенсона нашла меню в вещах умершего отца – в старом фотоальбоме.

Меню Титаника за 14 апреля 1912 года/Фото: Henry Aldridge and Son

"Лен был очень известным историком в Новой Шотландии, имеющей тесные связи с Титаником", — говорится в сообщении.

Пока неизвестно, как оно оказалось у мужчины.

Известно, что Лен Стивенсон работал в почтовом отделении в Новой Шотландии, куда доставляли тела погибших во время крушения на "Титанике".

"Учитывая связь Новой Шотландии с "Титаником" и то, что на нем есть признаки повреждения водой, можно предположить, что меню происходит от одной из жертв", — заявили в аукционном доме.

В списке меню блюда, которые подавали в ресторане первого класса "Титаника" за несколько дней до того, как корабль затонул. Согласно меню, пассажиры первого класса ужинали устрицами, филе говядины и пюре из пастернака, а также десертами, в том числе абрикосовым пирогом и пудингом.

Меню Титаника за 14 апреля 1912 года/Фото: Henry Aldridge and Son

До сих пор было известно лишь несколько других меню из лайнера, датированные 14 апреля, которые нашли в одежде людей, спасавшихся с корабля в день трагедии.

По словам специалистов, другого образца меню на ужин 11 апреля в первом классе в мире нет.

Напомним, исследователи показали первую полноразмерную 3D-реконструкцию затонувшего "Титаника" (фото).

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