Меню Тайной вечери: ученые рассекретили, что пили Иисус и его ученики на решающей трапезе

Это открытие поднимает остроинтересные вопросы о вине, которое подавали во время этой важной трапезы.

Историки предполагают, что вино на Тайной вечере, вероятно, походило на "пассум" — сладкое вино из сушеного винограда, популярное в античности. Упоминания в Евангелиях от Марка, Матфея и Луки указывают на то, что Тайный ужин был пасхальным ужином, поэтому Иисус и его ученики, вероятно, пили пассум, обычно используемый в еврейских ритуалах.

Об этом пишет Aleteia.

Считается, что пассум происходит из Карфагена, на территории современного Туниса, а затем попал в Рим. Античный историк Полибий отмечал, что в Риме его называли "дамским вином", поскольку знатным женщинам, которым запрещали пить традиционные вина, разрешали употреблять это вино из изюма.

Приготовление пассума предполагало сушку винограда на солнце, смешивание его с виноградным соком, сбраживание смеси, а затем добавление еще сока для дальнейшего брожения, что подробно описано латинским писателем Луцием Юнием Колумеллой в его труде "De Agricultura".

В своем трактате Колумелла описывает процесс, который начинается со сбора хорошо созревшего винограда и сушки его на камышовых конструкциях на солнце. Затем высушенный виноград помещают в бродильный сосуд с виноградным соком, пока он не перебродит.

После этого сок смешивают с еще большим количеством высушенного на солнце виноградного сусла и смесь снова оставляют бродить. Полученное вино хранят в закрытых сосудах, чтобы оно не стало слишком резким, а окончательная ферментация длится около 20-30 дней.

Сегодня вино пассум до сих пор производится в разных регионах Средиземноморья. В Тунисе по старинному рецепту Колумеллы производят вино под названием "Пассум де Магон". Также на Сицилии продолжают выращивать традиционные сорта винограда для производства пассума. В Умбрии, в центральной Италии, местная версия, известная как Сагрантино, стала основным продуктом, сохраняя эту давнюю винодельческую традицию.

Понимание исторического контекста и методов производства вина ПОССУМ не только обогащает наши знания о давних кулинарных практиках, но и связывает нас с культурным наследием, которое продолжает влиять на виноделие в средиземноморском регионе и сегодня.

Напомним, ватиканская исследовательница Сфорца Галиция заявила, что код да Винчи действительно существует, хотя он отличается от того, который популяризировал Дэн Браун. По ее словам, в знаменитой картине "Тайная вечеря" спрятаны подсказки, напоминающие пасхальное яйцо для поклонников апокалипсиса.

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