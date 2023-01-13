Мэр Будапешта после поездки в Киев: "Венгрия не равна своему правительству"

Мэр Будапешта Гергей Карачонь заявил, что вся Венгрия не равна своему правительству. А Украина должна одержать победу в войне, которую начала Россия 24 февраля 2022-го.

Своими мнениями мэр венгерской столицы поделился в Twitter после визита в Киев 11 января.

"Я донес на нашей встрече с мэром Виталием Кличко послание миллионов венгров: Венгрия не равна своему правительству. Мы знаем, что значит бороться за свободу. Для крепкого мира Киев должен победить, и Будапешт поддерживает его", – написал он.

Мэр Будапешта вместе с коллегами из Праги, Братиславы и Варшавы посетили город Буча. Карачонь поделился фотографиями визита.

"Тот, кто потерял моральный ориентир, должен приехать в Киев или сюда, в Бучу, и посмотреть в глаза выжившим друзьям и друзьям и родственникам погибших. Это не война между Украиной и Россией. Это война между добром и злом", подчеркнул. Карачонь.

Anyone, які збираються їх moral compass shall come to Kyiv nebo je #Bucha and look v očis survivors, přátel a relatives of victims. Это не war between Ukraine and Russia. Это является войной между хорошей и плохой. #StandWithUkraine pic.twitter.com/vLQZD7XFEF — Gergely Karácsony (@bpkaracsonyg) January 12, 2023

Напомним, в Киев 11 января с рабочим визитом приехали главы четырех европейских столиц: Варшавы (Польша) Рафал Тшасковский, Праги (Чехия) Зденек Гржиб, Братиславы (Словакия) Матуш Валло и Будапешта (Венгрия) Гергель Корачонь. Они прибыли по приглашению городского головы Киева Виталия Кличко.

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