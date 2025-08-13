- Дата публикации
Мэр испанского Виго станцевал брейк-данс и покорил соцсети
Яркое выступление мэра Виго стало хитом Интернета и собрало сотни тысяч просмотров.
Мэр испанского города Виго, 78-летний Абель Кабальеро, удивил публику ярким брейк-дансом на городском фестивале O Marisquiño и мгновенно стал звездой соцсетей.
Об этом сообщило издание What’s The Jam.
Во время мероприятия политик, одетый в белую рубашку и черные джинсы, под ритмы хип-хопа опустился на пол, сделал эффектное вращение на деревянной платформе и сорвал громкие овации присутствующих.
Видео с танцем Кабальеро появилось 11 августа и уже собрало более 126 тысяч просмотров. Пользователи соцсетей отметили его смелость и чувство юмора. «Он действительно выложился на полную. Да здравствует смех!» — написал один из комментаторов. Другие шутили, что мэр превзошел даже некоторых участников олимпийских соревнований по брейк-дансу.
Абель Кабальеро руководит Виго с 2007 года и сейчас находится на пятом сроке. Он представляет региональное отделение правящей Социалистической партии Испании, имеет степень магистра экономики Университета Эссекса и докторскую степень Кембриджа.
