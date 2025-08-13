Мэр испанского Виго станцевал брейк-данс и покорил соцсети

Мэр испанского города Виго Абель Кабальеро / © скриншот с видео

Реклама

Мэр испанского города Виго, 78-летний Абель Кабальеро, удивил публику ярким брейк-дансом на городском фестивале O Marisquiño и мгновенно стал звездой соцсетей.

Об этом сообщило издание What’s The Jam.

Во время мероприятия политик, одетый в белую рубашку и черные джинсы, под ритмы хип-хопа опустился на пол, сделал эффектное вращение на деревянной платформе и сорвал громкие овации присутствующих.

Реклама

Видео с танцем Кабальеро появилось 11 августа и уже собрало более 126 тысяч просмотров. Пользователи соцсетей отметили его смелость и чувство юмора. «Он действительно выложился на полную. Да здравствует смех!» — написал один из комментаторов. Другие шутили, что мэр превзошел даже некоторых участников олимпийских соревнований по брейк-дансу.

Абель Кабальеро руководит Виго с 2007 года и сейчас находится на пятом сроке. Он представляет региональное отделение правящей Социалистической партии Испании, имеет степень магистра экономики Университета Эссекса и докторскую степень Кембриджа.

Напомним, ранее мы писали о том, что киевский мэр станцевал на Михайловской площади в честь Дня Европы. На сцену Виталий Кличко вышел вместе с братом и симфоническим оркестром.