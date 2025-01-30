Мэр Ивано-Франковска написал загадочный пост на случай "если с ним что-нибудь случится"

Марцинков рассказал, кому доверяет общину, "если бы с ним что-нибудь произошло".

Утром 30 января городской голова Ивано-Франковска Руслана Марцинкива сообщил, если с ним что-нибудь произойдет, то его полномочия перейдут секретарю горсовета Виктору Синишину.

Об этом мэр написал на своей странице в Facebook.

В частности, в сообщении он поделился, кому доверяет город в случае, если с ним что-то произошло.

"В случае, если бы со мной мной что-нибудь произошло (физически или по-другому), знайте — доверяю секретарю городского совета Виктору Синишину. Это порядочный и ответственный человек, который согласно закону имеет право исполнять обязанности управления общиной", — написал мэр. Ивано-Франковская.