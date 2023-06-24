Мэр Москвы Собянин неожиданно объявил дополнительный выходной: что произошло

Власти российской столицы призвали москвичей воздержаться от поездок по городу и предупреждают о возможном перекрытии движения.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник нерабочим днем в столице государства-агрессора. Он заявил, что это связано со сложной ситуацией.

Об этом сообщает The Moscow Times.

“В целях минимизации рисков мной в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем, за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб. Прошу максимально воздерживаться от поездок по городу. Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и отдельных дорогах”, — цитирует издание заявление Собянина.

Режим "контртеррористической операции" в столице РФ был введен утром 24 июня.

Накануне главарь ПВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил "марш справедливости", его наемники захватили военные объекты в Ростове-на-Дону, часть из них отправилась в сторону Москвы.

В столице государства-агрессора к возможной атаке мятежников начали готовиться еще в ночь на 24 июня. В Москву стянули военную технику, в городе подняли по тревоге ФСБ и армию.

Власти также распорядились раскопать дороги в ближайших к столице областях, чтобы препятствовать продвижению техники "Вагнера". На въездах в Москву с юга выставили ДПС и бронетехнику, а на съезде с МКАД в районе Ясенево установили блокпост с гранатометом и БТР.

Тем временем техника "Вагнера" уже вошла в Липецкую область, а, по информации некоторых Telegram-каналов, даже в Подмосковье. По оценке прокремлевских военкоров, колонны наемников прошли населенный пункт Елец.

Сведения об общем количестве техники и личного состава в колоннах разнятся. По направлению Москвы могут двигаться до 400 единиц техники и 4000 боевиков.

Напомним, в ночь на 24 июня наемники ЧВК "Вагнер" под руководством олигарха Евгения Пригожина пересекли государственную границу России и вошли в Ростов. "Вагнеровцы" взяли под контроль административные и военные объекты. Главарь наемников повел их походом на столицу Москву. ТСН.ua ведет онлайн-трансляцию событий.

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