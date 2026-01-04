Мэр Нью-Йорка назвал задержание Мадуро «актом войны» и позвонил по телефону Трампу

Зоран Мамдани / © Associated Press

Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани назвал операцию США, во время которой был задержан лидер Венесуэлы Николас Мадуро , «актом войны» и обвинил Вашингтон в нарушении международного и федерального законодательства.

Об этом Мамдани заявил в комментарии CNN .

По его словам, Мадуро и его жену задержали ночью в Каракасе, после чего транспортировали в США. Ожидается, что венесуэльский лидер будет содержаться под федеральным арестом в Нью-Йорке, где ему могут предъявить обвинения.

Мамдани, только три дня назад вступивший в должность мэра, сообщил, что был проинформирован о проведении операции, а также о планах по заключению Мадуро именно в Нью-Йорке.

«Одностороннее нападение на суверенное государство является актом войны и нарушением федерального и международного права. Откровенные попытки смены режима влияют не только на тех, кто находится за границей, но и непосредственно на жителей Нью-Йорка, в частности, на десятки тысяч венесуэльцев, которые считают этот город своим домом», — заявил мэр.

Впоследствии Мамдани сообщил, что позвонил по телефону президенту США Дональд Трамп , чтобы лично выразить свое несогласие с арестом Мадуро и его жены.

Напомним, что Мадуро доставили в Нью-Йорк: президента Венесуэлы готовят в суд.