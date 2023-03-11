Мэр российского города напал на двух полицейских с топором

Инцидент с главой города произошел в Забайкальском крае РФ, когда полицейские остановили его за управлением автомобилем в нетрезвом состоянии.

Мэр города Стретенска в Забайкальском крае РФ Евгений Киргизов вечером 10 марта в нетрезвом состоянии разъезжал по городу, выскакивал из машины и угрожал прохожим пистолетом.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Во время своих вечерних развлечений на улицах города городской голова Стретенска поссорился с компанией, которая была в проезжающем рядом автомобиле. Разъяренный мэр догнал автомобиль своих оппонентов, протаранив по дороге другую машину.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Тогда Киргизов достал из багажника топор и набросился с ним на двух правоохранителей. Отогнав их, он сел за руль и поехал дальше. Чтобы задержать мэра, пришлось применить план "Перехват".

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В Следственном комитете РФ сообщили, что против Кыргызова возбудили уголовное дело. Обезвредить его смог один из полицейских — он выхватил топор у мэра Сретенская из рук.

Мэр забайкальского города не в первый раз имеет проблемы с законом. В 2012 году, когда он сам был правоохранителем, ему присудили условный срок за стрельбу из табельного оружия по машинам, проезжавшим по дороге.

Напомним, суд в Московской области вынес приговор бывшему российскому губернатору Сергею Фургалу, арест которого летом 2020 вызвал массовые демонстрации оппозиции на Дальнем Востоке.

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