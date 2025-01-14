Мэр в заброшенной квартире обнаружил жуткое зрелище: шокирующие подробности

В Польше тело мужчины два года разлагалось в коммунальной квартире, однако ни соседи, ни знакомые его не искали. Тело мужчины обнаружил мэр гмины.

В Польше мэр гмины Забур Роберт Сидорук обнаружил тело местного жителя, более 2 лет назад умершего в своей квартире.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

Мэр гмины Забур Роберт Сидорук случайно обнаружил тело Станислава. Как сообщают журналисты, он вошел в квартиру покойного вместе с чиновниками с помощью полиции. Это произошло потому, что мэр был убежден, что квартира пуста, а Станислав залез в долги и уехал.

Известно, что мужчина жил в маленькой коммунальной квартире с электрическим отоплением. Соседка покойного призналась, что она уже два года не видела мужчину и думала, что он просто уехал. Под дверью его квартиры лежали стопки писем, записок с советами, в том числе с многочисленными напоминаниями о необходимости оплатить счета. Соседи также утверждают, что не чувствовали запаха разложения тела.

"Тело жителя разлагалось два года в коммунальной квартире, потому что никому из чиновников не приходило в голову проверить, почему письма, присланные в его адрес, оставались без ответа. Никто не интересовался, почему никто в селе не видел мужчину в течение двух лет. Это пугает ", – говорит муниципальная советница Йоанна Шич.

Напомним, в Варшаве поляк жестоко избил украинку.

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