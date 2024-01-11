Мэр Вильнюса сравнил российские школы в Литве с "гетто с плакатами Путина"

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас заявил, что следует повысить уровень и качество обучения в российских школах в Литве, ведь они похожи на "закрытие гетто".

Об этом со ссылкой на вильнюсского мэра сообщает Sputnik Литва.

По его словам, сейчас закрывать эти учебные заведения не нужно. В то же время, убежден Бенкунскас, "надо посмотреть на содержание — что происходит в этих школах".

"Мы проведем переговоры со специалистами в области образования. Моя позиция будет очень четкой – в нынешнем формате сети мы должны искать меры по улучшению и усилению качества образования в этих школах и сделать так, чтобы они не были какими-то закрытыми гетто, где тайно висят плакаты Путина ", заявил глава Вильнюса.

Закрытие школ должно быть последним шагом, подчеркнул мэр.

В свою очередь, министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас призвал последовать примеру соседних стран — Латвии и Эстонии. Они не только отказались от русских школ, но и прекратили преподавать русский как иностранный. Отмечается, что минобразования представит предложение о поэтапном закрытии российских школ в ближайшие недели.

Также в Министерстве образования, науки и спорта Литвы заявили, что учебник русского языка для литовских школ был изъят из обращения, потому что в нем "славили Россию". Издателям поручили перепроверять содержание других учебников.

Напомним, в Литве предлагают вместо русского языка в школах изучать украинский. Глава Министерства образования страны Гинтаутас Якштас высказал мнение о том, что стране должна ориентироваться в обучении только на официальные языки Евросоюза, а также заключать двусторонние договоренности с дружественными странами.

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