Мэра Берлина призвали уйти в отставку — что он наделал

Мэра Берлина призвали уйти в отставку / © Pixabay

«Профпригодность» мэра столицы Германии Кая Вегнера поставили под сомнение из-за несвоевременного досуга. Пока спасатели ликвидировали последствия масштабной диверсии в сети, бургомистр занимался спортом.

Об этом сообщает издание Die Zeit.

Теннис вместо штаба

Инцидент произошел в субботу, 3 января, всего через несколько часов после начала масштабного обесточивания на юго-западе Берлина. Кай Вегнер признал, что в это время играл в теннис вместе со своей гражданской женой, сенатором по образованию Катариной Гюнтер-Вюнш.

Ситуацию усугубило то, что это противоречило предыдущим заявлениям политика о его графике в выходные. Оппозиция в городском парламенте уже намекнула на необходимость отставки Вегнера.

«Неправдивые заявления»: реакция политиков

В Социал-демократической партии Германии (СДПГ) подвергли критике поведение мэра, назвав претензии к нему «оправданными». Парламентский секретарь фракции СДПГ Дирк Визе подчеркнул, что проблема не в самом спорте, а во лжи.

«Никто не обвиняет политика в том, что он занимается спортом, чтобы проветрить голову. Но почему потом выходят к общественности с ложными заявлениями – это я действительно не могу понять. Эта политика нарезания информации кусочками, честно говоря, никогда не хороша», — заявил Визе.

Сам Вегнер на заседании фракции Христианско-демократического союза (ХДС) признал вину, отметив, что «расстроен из-за собственной коммуникации» и должен быть прозрачнее. Несмотря на это, однопартийцы выразили ему поддержку.

Контекст крушения

Следует отметить, что блекаут в Берлине был серьезным. В результате вероятного поджога кабельного моста левыми экстремистами без света остались 45 000 домохозяйств (около 100 000 человек). Этот сбой назвали самым длинным отключением электроэнергии в истории Берлина после Второй мировой войны.

По состоянию на данный момент энергоснабжение возобновлено, хотя коммунальщики предупреждают о возможных повреждениях сетей из-за мороза.

Напомним, в берлинской диверсии обнаружили российский след . В письме, в котором левоэкстремистская группа взяла на себя ответственность за диверсию, используется «странный язык и необычные формулировки».