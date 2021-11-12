Мэра российского города во время вечерней пробежки сбила машина: момент ДТП попал на видео

Чиновника госпитализировали с переломом ноги.

Вечером в пятницу, 12 ноября, мэр российского города Петрозаводск (Республика Карелия) Владимир Любарский попал под машину. Момент ДТП зафиксировали камеры слежения.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале "РИА Новости".

В подписи к обнародованным кадрам говорится, что чиновника сбила машина, когда он совершал вечернюю пробежку возле городской набережной. Он пробегал по проезжей части в светоотражающем жилете, но это его не спасло от наезда. К счастью для него, автомобиль двигался с небольшой скоростью.

Впоследствии Любарский опубликовал в соцсети Вконтакте свои фото из больницы скорой помощи, в которую он был госпитализирован. “Кажется, ушибами не обошлось — заработал перелом. Жду операции”, — написал он.

Любарский признал, что сам нарушил правила дорожного движения и "толкнул чужой седан центнеровой тушей", а также отметил, что водитель после ДТП — жив и здоров.

В МЧС Республики Карелия сообщили, что авария произошла в 19.34 на улице Ленина.

Напомним, ранее момент прыжка парня из кабинки канатной дороги в Харькове попал на видео. После падения его переехал микроавтобус.

Читайте также:

Возле Львова мужчину сбило попавшее в ДТП авто и вылетело на тротуар: пешеход и водитель в реанимации

На Прикарпатье в ДТП опрокинулась пожарная машина: 6 спасателей госпитализировали (фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку