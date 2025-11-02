Мэра убили во время праздничного мероприятия - детали

Оружие / © Pexels

В Мексике, во время массового культурного мероприятия в честь Дня мертвых в городе Уруапан (штат Мичиоакан) был застрелен городской голова Карлос Мансо — нападавшие открыли огонь прямо на площади, в присутствии нескольких сотен человек.

Об этом сообщают издания EWN, CBS News.

Мэр города Уруапан Карлос Мансо, который занимал должность с сентября 2024 года и активно выступал против наркокартелей, погиб в субботу вечером в центре города. Злоумышленники открыли огонь во время церемонии празднования Дня мертвых — по некоторым данным, только после 20:00.

Как сообщили правоохранители, одному из нападавших удалось сбежать, другой был убит на месте, еще двоих задержали.

Мансо был известен жесткой позицией в отношении криминальных группировок, в частности Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Как городской голова он даже лично выходил на патрулирование улиц в бронежилете.

Штат Мичиоакан, в частности Уруапан, известен высоким уровнем насилия из-за деятельности наркокартелей и борьбы за контроль над аграрными активами региона.

Нападение стало трагическим сигналом: даже высокопоставленные чиновники, открыто борясь с организованной преступностью, не застрахованы от нападения. Власти региона уже объявили о расследовании, но мотивы еще полностью не раскрыты.

