Mercedes-"гелик" влетел в группу людей возле метро в центре города

Mercedes врезался в пешеиодов в Штутгарте

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Восемь человек получили травмы в результате наезда автомобиля на пешеходов в немецком городе Штутгарт. Одному из пострадавших понадобились реанимационные меры.

Об этом сообщила полиция в своем аккаунте X в пятницу, 2 мая.

По данным полиции, Mercedes G-класса въехал в группу людей, трое из которых получили серьезные травмы. Инцидент произошел около 17:50 на наземной станции метро "Ольгаек".

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Как видно на опубликованном фото, транспортное средство остановилось частично на дороге, а частично в зоне, где пешеходы обычно должны ожидать светофора.

Полиция не сообщила, с какой скоростью двигался автомобиль.

42-летний водитель автомобиля арестован, его сейчас допрашивают.

По данным источников издания Tagesschau в правоохранительных органах, задержанный является гражданином Германии.

По данным полиции, инцидент, скорее всего, произошел в результате несчастного случая и не связан с умышленными действиями.

«Сейчас мы предполагаем, что это был несчастный случай, но проводим расследование по всем направлениям», – сказал представитель полиции.

Напомним, 30 апреля в центре Копенгагена (Дания), на мосту королевы Луизы, автомобиль въехал в толпу, в результате чего 12 человек пострадали.