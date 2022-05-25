"Меркантилистская политика": Сорос раскритиковал Меркель за газовую зависимость Европы от России

"Меркантилистская политика": Сорос раскритиковал Меркель за газовую зависимость Европы от России

Сорос положил вину за зависимость Европы от российского газа непосредственно на "специальные соглашения" экс-канцлера Германии Ангелы Меркель с Москвой.

Американский финансист-миллиардер и филантроп Джордж Сорос обвинил предыдущего канцлера Германии Ангелу Меркель, что из-за ее политики страны Европы попали в зависимость от российских энергоносителей.

Об этом Сорос сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Politico.

По его словам, зависимость европейских государств от российских энергоносителей остается высокой – "в основном из-за меркантилистской политики" тогдашнего канцлера Ангелы Меркель.

Миллиардер также упрекнул Меркель, что "она заключила специальные соглашения с Россией по поставке газа и сделала Китай крупнейшим экспортным рынком Германии".

"Это сделало Германию самой эффективной экономикой в Европе, но теперь придется заплатить большую цену. Экономика Германии должна быть перестроена. А это займет много времени", – сказал Сорос.

Джордж Сорос похвалил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за то, что она нашла "сильный европейский голос".

Финансист добавил, что, хотя Олаф Шольц был избран продолжать политику Меркель, но новый канцлер "кажется в конце концов делает правильные вещи", в частности отказался от "Северного потока-2", увеличил расходы на оборону и отправил оружие Украине.

Ранее Джордж Сорос заявил, что война в Украине может стать началом Третьей мировой, которую не переживет цивилизация.

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