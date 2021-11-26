Меркель будет прощаться с должностью канцлера под панк-рок: какие песни она выбрала для музыкального сопровождения церемонии

По информации немецких СМИ, одной из песен, которая будет звучать во время прощания главы правительства ФРГ станет Du hast den Farbfilm vergessen ("Ты забудешь этот цветной фильм") популярной в 1970-х годах в ГДР панк-рок-исполнительницы Нины Хаген.
Торжественная церемония, посвященная проводам и. канцлера Германии Ангелы Меркель с должности главы правительства состоится в следующий четверг, 2 декабря, во внутреннем дворе министерства обороны ФРГ в Берлине.
Как сообщает в пятницу, 26 ноября, немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники, Меркель уже определилась с музыкальным сопровождением, выбрав три песни, которые будут звучать во время торжества.
Согласно существующей в ФРГ традиции политик, покидающий свой пост, может заказать оркестру Бундесвера те музыкальные композиции, которые будут звучать на церемонии.
Ангела Меркель выбрала песни немецкой певицы и актрисы 1950-х годов Гильдегард Кнеф Für Mich Solls Rote Rosen Regnen ("Для меня должен падать дождь из красных роз") и немецкой исполнительницы в стиле панк-рок Нины Хаген Du hast den Farbfilm ("Ты забудешь этот цветной фильм”), которая была хитом в восточной Германии (ГДР) в 1974 году.
В издании отметили, что такой выбор музыкального оформления свидетельствует о том, что прощание будет очень эмоциональным.
Из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции прощальная церемония Ангелы Меркель состоится в сокращенном формате. На торжества приглашены только около 200 гостей.
Напомним, ранее лидер социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц, который по решению коалиции трех партий официально станет новым канцлером ФРГ, подарил покидающую этот пост Ангеле Меркель вазон с кизиловым кустом.
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