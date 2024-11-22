Меркель делают "козлом отпущения" за войну в Украине: экс-канцлер защищает свою позицию

Экс-канцлер Германии уверена, что была права, когда помешала вступлению Украины в НАТО.

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на нее пытаются возложить ответственность за начало войны в Украине. Критики Меркель утверждают, что Путин решился напасть на Украину, потому что она помешала Киеву получить План действий по членству в НАТО на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году.

Об этом Ангела Меркель рассказала в интервью Spiegel.

В разговоре приуроченном к выходу мемуаров политика, журналисты спросили, есть ли у нее ощущение, что ее делают козлом отпущения за российско-украинскую войну из-за ее поведения на саммите НАТО в 2008 году. В ответ Меркель заявила, что это "не просто ощущение, это правда".

"Владимир Зеленский, например, призвал бывшего президента Франции Саркози и меня приехать в Бучу после ужасной резни, очевидно, имея в виду, что наша позиция в Бухаресте была ответственной за смерти в Буче", — сказала экс-канцлер.

Она отметила, что "восхищается Зеленским из-за его мужества и решительности", но не разделяет его взгляд на события в Бухаресте.

"Я предупреждала снова и снова, в том числе и в Бухаресте в 2008 году: Путин считает распад Советского Союза величайшей геополитической катастрофой XX века. И, конечно, я не разделяю этот взгляд. Из этого он делает вывод о существовании экзистенциальной угрозы для России и пытается, где только возможно, держать бывшие советские республики под контролем, разжигая конфликты. Потому что Путин ворвался в Грузию еще в 2008 году", – отметила Меркель.

По ее словам, несмотря на четкое осознание, на что способен Путин, "следовало попытаться разрешить конфликты с Россией мирным путем", хотя в НАТО также усилили принцип сдерживания.

"На саммите НАТО 2014 года в Уэльсе была поставлена цель, чтобы все страны тратили на оборону два процента своего ВВП. Я признаю, что энергичность, с которой это продвигалось, была ограничена", – добавила Меркель.

Критики Меркель обвиняют ее не только в том, что она не предотвратила агрессию Путина, Ей упрекают в недостаточной обороноспособности Германии и ее зависимости от российского газа, а также в отказе в поставках оружия Украине.

В ответ Меркель отвергла обвинения, заметив, что "многие важные моменты сегодня забываются". В частности, она напомнила, что Украина и Польша принципиально не возражали против транзита российского газа через свою территорию, за что получали соответствующие доходы.

По мнению Меркель, кремлевский диктатор Путин в начале своего президентства не планировал начинать полномасштабную войну против Украины. Этот план приобрел сегодняшнюю форму с годами, частично учитывая действия Запада.

Напомним, Меркель в своих мемуарах "Свобода: Воспоминания 1954-2021" назвала вероятную "причину", почему Путин решил начать кровавую войну против Украины. По ее мнению, война якобы началась из-за желания Украины вступить в НАТО.

Читайте также: