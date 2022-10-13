Меркель не считает ошибочным свое решение увеличить поставки газа из РФ: "Он был дешевле"

Меркель также считает, что даже во времена "холодной войны" Россия была надежным газопоставщиком.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает "рациональным решением" увеличить закупку природного газа у России. Она аргументирует это тем, что тогда для Германии поставлять российский газ было выгоднее, чем сжиженный природный газ из других стран.

Об этом бывшая немецкая чиновник сказала во время своего выступления в Лиссабоне, пишет AP.

"Под углом зрения того времени было очень рационально и понятно получать трубопроводный газ, в том числе из России, который был дешевле, чем сжиженный природный газ из других частей света", – ответила бывший канцлер Германии.

Она также добавила, что даже во времена "холодной войны" Россия была надежным газопоставщиком.

"Жестокое нападение со стороны России (на Украину – ред.) привело к изменениям, это поворотный момент, и новое правительство, конечно, должно иметь дело с этим, и оно это делает", – сказала Меркель.

Дружеские отношения Меркель с Россией

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель никогда не отрицала, что ФРГ при ее каденции имела дружеские отношения с РФ, поскольку это было выгодно. Так, недавно она заявила, что необходимо заниматься "будущей архитектурой европейской безопасности в рамках международного права", которое будет стабильным только в том случае, если в него будет включена и Россия. Более того, она сказала, что "очень важно, чтобы и Германия, и Европейский союз, и НАТО придерживались единой и решительной позиции для защиты и восстановления суверенитета и целостности Украины".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявление бывшего канцлера Ангелы Меркель и назвал это "чистым лицемерием".

Ответ будет мощным: Запад готов защитить Украину от ядерной угрозы

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.