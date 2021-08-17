Меркель признала ошибки в оценке ситуации в Афганистане: "Ужасное развитие событий"

По словам Меркель, ситуация с эвакуацией крайне сложная: "К сожалению, это больше не вполне в наших руках".
Канцлер Германии Ангела Меркель считает развитие ситуации в Афганистане ужасным для жителей страны, а международная военная миссия, по ее убеждению, стала определенным разочарованием.
Об этом сообщает информагентство dpa, пишет DW.
"Это развитие событий горькое, драматическое и ужасное, особенно для людей в Афганистане", — сказала Меркель в понедельник, 16 августа, добавив, что ситуация "ужасна для миллионов афганцев, выступавших за свободное общество".
Горьким это развитие является и для Германии, отметила глава немецкого правительства, вспомнив о многих погибших во время международной миссии военных стран-союзников, в частности 59 немецких военнослужащих.
По мнению Меркель, кроме борьбы с терроризмом, международная военная миссия в Афганистане была "не столь успешной и не такой, как мы планировали". Из этого, считает политик, надо извлечь урок.
Канцлер также признала, что ситуация с эвакуацией из Афганистана немецких граждан и местных работников является крайне сложной. По ее словам, ФРГ сделает все возможное, чтобы доставить людей в безопасные места, впрочем, констатировала: "К сожалению, это больше не вполне в наших руках".
Удастся ли провести эвакуацию местных работников, будет зависеть "от ситуации в Кабуле", добавила Меркель. Ранее она сообщала, что ФРГ должна эвакуировать из Афганистана около 10 тысяч человек.
Канцлер согласилась с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, признав ошибки в оценке ситуации в Афганистане. Впрочем, добавила она, это была ошибочная оценка не только немецкого правительства, но и других государств.
Вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном Меркель будет пытаться достичь тесной координации в ЕС для согласования реакции на события в Афганистане.
Она обсудила этот вопрос с французским лидером по телефону, а в среду состоится встреча министров иностранных дел и внутренних дел стран ЕС. Среди прочего речь пойдет о помощи соседним государствам Афганистана учитывая ожидаемый поток беженцев.
Между тем США одобрили введение еще тысячи военнослужащих в Афганистан, временно увеличив свой контингент до шести тысяч. Основная миссия американских войск — обеспечить безопасность в международном аэропорту Кабула во время эвакуации.
Кроме того, Великобритания отправит в Афганистан еще 200 военнослужащих для патрулирования международного аэропорта Кабула во время эвакуации.
Как сообщалось, американский президент Джо Байден убежден, что решение вывести войска США из Афганистана было правильным, и не жалеет о его принятии.
Напомним:
- В воскресенье боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.
- Талибы контролируют дворец президента. Они фотографируются с оружием и забрали флаг страны.
- Публичные казни и сплошные запреты: как "Талибан" в Афганистане угнетает женщин.
- Талибы в Кабуле среди бела дня грабят местных.
- Цепляются за шасси самолета и падают во время полета: журналисты показали ужасные кадры из Кабула.
Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.
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