Меркель рассказала, будет ли заниматься политикой после ухода с поста канцлера

Меркель рассказала, будет ли заниматься политикой после ухода с поста канцлера

Ангела Меркель заверила, что не будет больше решать политические конфликты.

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель рассказала, что после завершения работы на своей должности не планирует больше заниматься политикой.

Об этом она заявила в интервью DW.

"О вопросе о дальнейших планах: я не буду заниматься политикой. Я не стану разрешать политические конфликты, делаю и так это уже много лет: 16 лет как федеральный канцлер, с удовольствием на уровне Европейского Союза, на международном уровне", — сказала Меркель.

Канцлер отметила, что еще не знает, чем будет заниматься на пенсии.

"Сначала отдохну и посмотрю, что придет в голову", — подытожила она.

Напомним, 26 октября в Германии официально завершились полномочия канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Однако она продолжает работает на своей должности до создания новой коалиции.

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