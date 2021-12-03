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Меркель с военными почестями и под песню звезды панк-рока провели на пенсию (фото, видео)

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© Associated Press
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Церемония считается самой высокой данью уважения, которую вооруженные силы Германии могут отдать гражданскому лицу.

В четверг вечером, 2 декабря, в Берлине прошла торжественная церемония, посвященная прощанию Ангелы Меркель с должностью канцлера Германии.

Об этом сообщает DW.

Традиционный военный церемониальный акт называется "Der Große Zapfenstreich". Его проводят в честь высших должностных лиц государства, а также уходящих в отставку генералов армии. Церемония считается самой высокой данью уважения, которую вооруженные силы Германии могут отдать гражданскому лицу. Военные прошли маршем с воспаленными факелами.

В издании отмечают, что эта церемония в Германии подвергается критике. Факельное шествие сотни военных в стальных шлемах перед зданием Рейхстага многим напоминает марши нацистов.

На церемонию пригласили всех министров в правительствах Меркель в разные периоды — более 200 человек.

По традиции "виновник праздника" выбирает музыкальное сопровождение для церемонии. Меркель выбрала три композиции, одна из которых – хит 1970-х годов Du hast den Farbfilm vergessen ("Ты забыл цветную пленку"). Его исполнительница — панк-рокерша Нина Хаген, как и Меркель, родом из Восточной Германии (ГДР).

Ангела Меркель объяснила, что эта песня ассоциируется с ее юностью.

Также канцлер выбрала христианский гимн XVIII века "Großer Gott, wirloben Dich" ("Великий Боже, мы славим тебя") и композицию "Für mich soll's rote Rosen" ("Для меня прольется дождь из красных роз") легендарной немецкой актрисы и певицы Кнефь.

В своей речи Меркель поблагодарила медиков, борющихся с пандемией, пожелала успеха своему преемнику Олафу Шольцу и будущему правительству. Голосование за нового канцлера и правительство в Бундестаге состоится 8 декабря. К тому времени Меркель будет продолжать исполнять обязанности канцлера.

Ранее Ангела Меркель рассказала, что после завершения работы в своей должности не планирует больше заниматься политикой.

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