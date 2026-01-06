- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 424
- Время на прочтение
- 1 мин
Запад готовит реальные гарантии безопасности для Украины: что предлагают Франция, Британия и Турция
Возможный миротворческий контингент численностью до 30 тысяч военных, вероятно, возьмет под контроль западные регионы Украины и безопасность в Черном море.
Пока в кулуарах мировой политики обсуждают возможные мирные соглашения, ключевые европейские союзники Украины готовят план физического обеспечения безопасности. В Париже, где проходит саммит коалиции желающих, на столе оказалось предложение о введении на территорию Украины иностранных войск.
Об этом сообщает Le Monde.
Задания для миротворцев
По информации источников, Франция, Великобритания и Турция будут совместно защищать идею развертывания миротворческих сил в Украине.
Предыдущий план выглядит так:
Численность: Миссия может насчитывать от 15 000 до 20 000 солдат, а при определенных условиях – до 30 000 .
Распределение ролей: Основу сухопутного контингента обеспечат Франция и Великобритания. Турция возьмет на себя ответственность за морскую безопасность в Черном море .
Локация: Войска будут преимущественно развернуты на западе Украины.
Соединенные Штаты, хотя и не планируют отправлять своих солдат, могут оказать важную поддержку в области логистики и разведки.
Юридические гарантии вместо слов
Напомним, кроме физического присутствия союзники готовы закрепить свои обещания на бумаге. Агентство Reuters ознакомилось с проектом декларации «коалиции желающих», в котором говорится о создании системы политически и юридически обязывающих гарантий .
Цель – четко прописать действия в случае предстоящего вооруженного нападения России.
"Эти обязательства могут включать использование военного потенциала, поддержку разведкой и логистикой, а также введение дополнительных санкций", - говорится в документе.