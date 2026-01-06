Запад готовит реальные гарантии безопасности для Украины: что предлагают Франция, Британия и Турция

«Коалиция желающих» продвигает идею введения миротворческих сил в Украине / © Associated Press

Пока в кулуарах мировой политики обсуждают возможные мирные соглашения, ключевые европейские союзники Украины готовят план физического обеспечения безопасности. В Париже, где проходит саммит коалиции желающих, на столе оказалось предложение о введении на территорию Украины иностранных войск.

Об этом сообщает Le Monde.

Задания для миротворцев

По информации источников, Франция, Великобритания и Турция будут совместно защищать идею развертывания миротворческих сил в Украине.

Предыдущий план выглядит так:

Численность: Миссия может насчитывать от 15 000 до 20 000 солдат, а при определенных условиях – до 30 000 .

Распределение ролей: Основу сухопутного контингента обеспечат Франция и Великобритания. Турция возьмет на себя ответственность за морскую безопасность в Черном море .

Локация: Войска будут преимущественно развернуты на западе Украины.

Соединенные Штаты, хотя и не планируют отправлять своих солдат, могут оказать важную поддержку в области логистики и разведки.

Юридические гарантии вместо слов

Напомним, кроме физического присутствия союзники готовы закрепить свои обещания на бумаге. Агентство Reuters ознакомилось с проектом декларации «коалиции желающих», в котором говорится о создании системы политически и юридически обязывающих гарантий .

Цель – четко прописать действия в случае предстоящего вооруженного нападения России.

"Эти обязательства могут включать использование военного потенциала, поддержку разведкой и логистикой, а также введение дополнительных санкций", - говорится в документе.