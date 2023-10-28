Ларов говорит, что Запад начинает опасаться Украины.

Страны Запада начинают беспокоиться о том, какого монстра они "вырастили" в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Запад сейчас уже даже начинает немного опасаться, какого монстра он вырастил, учитывая то, что Зеленский и его команда все меньше слушаются и все больше выступают с претензиями".

В частности, Лавров акцентировал внимание на том, что "Украина требует от союзников вооружения".

Ранее в четверг, 26 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США возглавляют "крестовый поход" против стран, "защищающих собственные интересы".

Читайте также: