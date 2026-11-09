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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Мерц готов поговорить с Путиным: названо главное условие и дата

Фридрих Мерц готов поговорить с Путиным, если тот приедет на саммит G20 в Майами.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключает проведение прямых переговоров с российским президентом Владимиром Путиным уже в декабре этого года.

Об этом немецкий лидер заявил в разговоре с журналистом Мартином Корте, передают Новини. Live.

По словам Мерца, решающим фактором для разговора может стать присутствие главы Кремля на предстоящем в Майами саммите стран «Большой двадцатки» (G20).

Мерц отметил, что избранный президент США Дональд Трамп уже направил приглашение Путину на саммит, однако тот пока не предоставил официальное подтверждение своего участия.

«Если он там будет, я не стану избегать возможности поговорить с ним», — подчеркнул немецкий канцлер.

Фридрих Мерц также добавил, что диалог с российским президентом неизбежен для Берлина, ведь канцлеру Германии «рано или поздно придется поговорить с Путиным».

Ранее канцлер Германии заявил о том, что Соединенные Штаты больше не участвуют в обороне Украины и финансировании ее военных нужд. По его словам, Германия вместе с другими европейскими и неамериканскими союзниками вынуждена самостоятельно покрывать расходы по защите Украины и приобретению военного оборудования.

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