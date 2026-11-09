Мерц готов поговорить с Путиным: названо главное условие и дата

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключает проведение прямых переговоров с российским президентом Владимиром Путиным уже в декабре этого года.

Об этом немецкий лидер заявил в разговоре с журналистом Мартином Корте, передают Новини. Live.

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По словам Мерца, решающим фактором для разговора может стать присутствие главы Кремля на предстоящем в Майами саммите стран «Большой двадцатки» (G20).

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Мерц отметил, что избранный президент США Дональд Трамп уже направил приглашение Путину на саммит, однако тот пока не предоставил официальное подтверждение своего участия.

«Если он там будет, я не стану избегать возможности поговорить с ним», — подчеркнул немецкий канцлер.

Фридрих Мерц также добавил, что диалог с российским президентом неизбежен для Берлина, ведь канцлеру Германии «рано или поздно придется поговорить с Путиным».

Ранее канцлер Германии заявил о том, что Соединенные Штаты больше не участвуют в обороне Украины и финансировании ее военных нужд. По его словам, Германия вместе с другими европейскими и неамериканскими союзниками вынуждена самостоятельно покрывать расходы по защите Украины и приобретению военного оборудования.

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