Мерц готовит сюрприз для Трампа: что он подарит на 80-летие

Мертвец и Трамп / © Associated Press

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Немецкий канцлер Фридрих Мерц готовится поздравить президента США Дональда Трампа с 80-летием, которое празднует в воскресенье. Кроме поздравительного письма, которое будет доставлено курьером в Белый дом, лидер Германии лично вручит Трампу подарок во время саммита G7 во французском Эвиане.

Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на правительственные источники в Берлине.

Что именно подарит Мерц — пока тайна. Известно только, что 80-летие Трамп будет праздновать перед Белым домом. Несмотря на критику, в программе праздника будет даже бой в клетке. Сразу после этого президент США улетит во Францию на саммит G7.

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Следует отметить, что традиция обмена подарками между политиками сложилась во время предыдущих визитов Трампа в США. В частности, год назад Мерц даровал президенту копию свидетельства о рождении его деда и клюшку для гольфа, а в марте — реплику исторического договора о дружбе и торговле между США и Пруссией с 1785 года.

В настоящее время отношения между странами стали прохладными. Конфликт возник из-за того, что канцлер Германии раскритиковал политику США в отношении Ирана, а Трамп в ответ пригрозил вывести американские войска из Германии. Поэтому неизвестно, встретятся ли лидеры на саммите G7.

Напомним, госсекретарь США поздравил россиян с «днем России» и отметил важность мира в Украине.

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