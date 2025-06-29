Мерц и Макрон призвали увеличить расходы ЕС на самооборону: у Путина выдали безумные заявления

Лавров и Песков / © Associated Press

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В Кремле прокомментировали общую статью Макрона и Мерца, в которой лидеры Франции и Германии аргументируют необходимость повышения обороноспособности Европы.

В частности, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что давление на Россию оказывать бесполезно.

«Подтолкнуть Россию к столу переговоров можно только логикой и аргументами. Подтолкнуть Россию за счет какого-либо давления или силы невозможно», — сказал он.

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А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц окончательно потеряли здравый смысл.

«Я думаю, что одних этих цитат для человека, хоть немного понимающего, что происходит в Европе и следит за событиями, достаточно, чтобы понять, что эти деятели потеряли окончательно здравый смысл и пытаются откровенно вернуться к тем временам, когда Франция и Германия хотели завоевать всю Европу, прежде всего Российскую империю и СССР», — сказал Лавров.

По словам Лаврова, несмотря на такие действия, Западу никогда не удастся нанести России стратегическое поражение. По его мнению, Россия также не терпит поражения из-за войны в Украине.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Европы к наращиванию оборонительных усилий «перед лицом агрессивной России».

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Макрон отметил, что в течение двухдневного саммита НАТО союзники подтвердили необходимость усиления оборонных усилий и укрепления европейского компонента в рамках Североатлантического союза.

«Эти усилия — наша обязанность перед самими собой: ради нашей безопасности, суверенитета и независимости», — сказал французский лидер.

Политик добавил, что Франция не ждала саммита, чтобы начать действовать в этом направлении — французский оборонный бюджет вырастет с нынешних 32 миллиардов евро до 60 миллиардов евро после завершения двух программ развития оборонного сектора.