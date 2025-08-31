Мерц изменил мнение о направлении западных войск в Украину - BILD

Канцлер ГерманииФридрих Мерц / © Associated Press

Правительство Германии считает приоритетом финансирование и поддержку украинской армии вместо отправки войск на территорию Украины.

Об этом пишет издание BILD.

После саммита в Берлине с участием президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского обсуждалась возможность направления бундесвера для обеспечения безопасности в Украине.

Однако, как стало известно изданию, нынешний канцлер Фридрих Мерц и вице-канцлер Ларс Клингбайль пришли к выводу, что о размещении западных войск в Украине речь пока не идет, особенно после того, как Дональд Трамп отказался участвовать в такой миссии.

Из-за этого дискуссии о миротворческом мандате были отложены. Даже в случае достижения перемирия Германия видит свою роль прежде всего в финансовой и военной поддержке Украины, сообщают источники BILD в немецком правительстве.

Ключевым элементом помощи станет поддержка украинской армии: ФРГ готова взять на себя часть выплат военным после возможного прекращения огня, продолжить обучение украинских военнослужащих и способствовать развитию украинского оборонного производства вместе с немецкими компаниями.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Германия может отправить своих военнослужащих в Украину при условии долгосрочного режима прекращения огня.