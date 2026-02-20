Мерц обвинил Россию в нацистской пропаганде

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия сопровождает свою агрессию в Украине, которая длится уже четыре года, «невыносимой нацистской пропагандой против украинского народа».

Об этом он сказал в пятницу, 20 февраля, в речи на партийном съезде Христианско-демократического союза (ХДС), лидером которого является глава правительства ФРГ, передает Deutsche Welle.

При этом политик подчеркнул, что народ Украины пострадал как он немецкой, так и российской тирании (то есть находясь под оккупацией нацистской Германии и под властью коммунистической Москвы).

Федеральный канцлер подчеркнул, что пропагандистская риторика Кремля всегда будет встречать решительный отпор со стороны ФРГ.

Вспоминая уроки истории, Фридрих Мерц отметил, что так называемое «умиротворение агрессора» не создает мира, а лишь поощряет дальнейшую агрессию. По его словам, те, кто придерживается «наивного пацифизма», способствуют войнам завтрашнего дня.

Канцлер Германии добавил, что его страна никогда не смирится с тем, что «преступный российский режим систематически ведет войну против гражданского населения Украины, пожилых людей, женщин и детей».

Напомним, ранее Фридрих Мерц заявил, что видит мало шансов на быстрое прекращение войны в Украине путем переговоров. По его словам, разумные и гуманитарные аргументы не убедят Путина, а Россию он назвал «варварским государством».