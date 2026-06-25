Мерц объяснил полякам, почему Европа должна поддерживать Украину

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц на конференции по восстановлению Украины в польском Гданьске заявил, что европейские страны поддерживают Украину не только из соображений безопасности, но и ради защиты свободы на континенте.

Об этом шла речь во время выступления Мерца в Гданьске 25 июня.

Немецкий канцлер провел историческую параллель между примирением Германии и Польши после Второй мировой войны и перспективами будущего мира и сотрудничества в Европе.

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Параллель между немецко-польским примирением и будущим Украины

В начале речи Мерц напомнил, что именно в Гданьске начались события, повлекшие Вторую мировую войну. Он также обратил внимание на 35-ю годовщину подписания Договора о добрососедстве между Германией и Польшей.

По словам канцлера, отношения между двумя странами послужили примером того, что даже после самых трудных страниц истории возможно построить партнерство и доверие.

«Поляки и немцы доказали, что даже после ужасных преступлений, совершенных Германией во время Второй мировой войны, мир, добрососедство и дружба возможны», — сказал Мерц.

Он поблагодарил польского народа за готовность к примирению и отметил важность единства европейских государств перед современными вызовами.

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Мерц объяснил, почему помощь Украине важна для всей Европы

Отдельную часть выступления канцлер посвятил Украине. По его словам, поддержка Киева — вопрос не только региональной стабильности, но и защиты демократических ценностей.

«Мы стоим вместе не только для того, чтобы защищать безопасность или благополучие в Европе. Мы стоим вместе, чтобы защищать свободу. Именно поэтому мы поддерживаем Украину», — заявил глава немецкого правительства.

Напомним, что на конференции по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference 2026), которая продолжается в Гданьске, находятся представители правительств, международных организаций, финансовых институтов и бизнеса. Украину на форуме представляет делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский не участвует в конференции. Дипломатический конфликт между президентами Польши и Украины не утихает на фоне УПА и ордена Белого Орла.

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Также ранее речь шла о возвращении государственных наград Польше украинскими чиновниками.

Между тем украинцы, проживающие там и работающие, отмечают, что уровень недружественного отношения со стороны отдельных поляков в быту несколько повысился.

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