Мерц отменил звонок Трампу после скандального заявления президента США — что он сказал

Фридрих Мерц / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц упразднил запланированный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после того, как американский лидер поздравил ультраправую «Альтернативу для Германии» (АдГ) с победой на земельных выборах в Саксонии-Ангальт.

Об этом сообщает The Guardian.

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Представитель Мерца не назвал причину отмены разговора, однако заверил, что он не был связан с проблемами в графике.

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В то же время представитель канцлера не стал прямо комментировать заявления Трампа и не ответил на вопрос, связана ли отмена телефонного разговора именно с ними.

Он лишь напомнил, что Мерц неоднократно выступал против «вмешательства во внутреннюю политическую ситуацию или комментариев по ней, особенно по выборам».

Что сказал Трамп о победе АдГ

После оглашения результатов выборов Трамп поздравил «Альтернативу для Германии» с результатом и подверг резкой критике миграционную политику страны.

«Ого! Популистская партия в Германии провела поистине прекрасную ночь. Им наконец-то надоели абсолютно ужасающие иммиграционные правила и нормы, так сильно навредившие Германии. Они на подъеме и больше не намерены это терпеть! Сделаем Германию снова большой!!!» — написал президент США.

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По итогам голосования АдГ получило 43,8% голосов. Это обеспечило партии 39 из 83 мест в земельном парламенте — всего на три мандата меньше абсолютного большинства.

Такой результат открывает перспективу формирования первого ультраправого земельного правительства Германии со Второй мировой войны.

Заявление Трампа уже вызвало негативную реакцию в Берлине. Секретарь фракции СДПГ в Бундестаге Дирк Визе назвал комментарии президента США «неприемлемыми».

«Я не думаю, что мы можем с этим мириться, по крайней мере, как федеральное правительство», — заявил он.

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Напомним, ультраправая партия «Альтернатива для Германии» одержала историческую победу на выборах в Саксонии-Ангальте. Она набрала рекордные 44% голосов.

В то же время партия канцлера Фридриха Мерца потерпела сокрушительное поражение, сторонники сближения с Москвой и прекращение помощи Украине оказались в шаге от формирования правительства.

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