Мерц озвучил прогноз, который не понравится Кремлю: что сказал о войне в Украине

Фридрих Мерц / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия не сможет добиться своих военных целей в войне против Украины. В то же время, он подтвердил дальнейшую поддержку Киева и сообщил о новой европейской инициативе финансирования.

Об этом он сказал во время встречи с журналистами.

Мерц призвал усилить роль европейских союзников в рамках Альянса и подтвердил, что поддержка Украины будет оставаться одним из ключевых приоритетов.

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По его словам, страны Европы уже договорились о новой программе помощи Украине на ближайшие два года.

«Мы и дальше будем помогать Украине. Мы также положили начало совместной инициативе в Европе для дальнейшей поддержки Украины в течение следующих двух лет — 2026 и 2027 — с €70 млрд ежегодно», — заявил Мерц.

Канцлер также убежден, что Россия не сможет достичь поставленных военных целей.

«У России нет никаких шансов выиграть эту войну. Они не достигнут своих военных целей, и чем быстрее мы закончим эту войну, тем лучше будет для Европы, тем лучше для России и тем лучше для мира в мире», — подчеркнул он.

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По словам Мерца, именно совместные действия союзников должны способствовать скорейшему завершению войны и укреплению безопасности в Европе.

Саммит НАТО — последние новости

Напомним, Украина больше не продвигает конкретный 28-пунктный мирный план по завершению войны с Россией. Киев делает ставку на усиление давления на Кремль и пересмотр подходов к прекращению огня. Президент Владимир Зеленский намерен обсудить эту стратегию с Дональдом Трампом на саммите НАТО. Украина остается открытой для дипломатии, но не видит реальной готовности России к переговорам.

К слову, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзники, вероятно, подтвердят в итоговой декларации саммита, что Россия представляет долгосрочную угрозу для территории Альянса. Об окончательном документе можно будет говорить после завершения саммита.

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