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Мерц поддерживает вступление Украины в НАТО и Евросоюз, но с одним условием
Обещание, которое дали Украине по присоединению к ЕС, действительно, как и перспектива присоединения к НАТО.
Пока в Украине продолжается война, ее вступление в НАТО и Евросоюз будет невозможно.
Такое мнение высказал будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью Handelsblatt.
Он отметил, что Украина — «очень большая европейская страна, но это европейская страна, которая находится в состоянии войны».
«Страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом НАТО или Европейского Союза», — добавил политик.
Мерц заверил, что обещание, которое дали Украине относительно присоединения к ЕС, действительно, как и перспектива присоединения к НАТО.
«Но чтобы оба эти события произошли, война должна сначала закончиться», — подчеркнул он.
Будущий канцлер Германии заметил, что нет оснований считать, «что война в какой-то момент завершится сама собой» из-за истощения России или политической реакции против кремлевского режима.
«Российский народ на протяжении всей своей истории был невероятно терпеливым. Жестокая эксплуатация людей всегда являлась частью российской политики», — пояснил он.
Напомним, консерваторы Фридриха Мерца и лидеры левоцентристской Социал-демократической партии Германии (СДПГ) достигли быстрого коалиционного соглашения, которое станет первым шагом к формированию нового правительства.