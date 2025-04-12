Мерц поддерживает вступление Украины в НАТО и Евросоюз, но с одним условием

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

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Пока в Украине продолжается война, ее вступление в НАТО и Евросоюз будет невозможно.

Такое мнение высказал будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью Handelsblatt.

Он отметил, что Украина — «очень большая европейская страна, но это европейская страна, которая находится в состоянии войны».

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«Страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом НАТО или Европейского Союза», — добавил политик.

Мерц заверил, что обещание, которое дали Украине относительно присоединения к ЕС, действительно, как и перспектива присоединения к НАТО.

«Но чтобы оба эти события произошли, война должна сначала закончиться», — подчеркнул он.

Будущий канцлер Германии заметил, что нет оснований считать, «что война в какой-то момент завершится сама собой» из-за истощения России или политической реакции против кремлевского режима.

«Российский народ на протяжении всей своей истории был невероятно терпеливым. Жестокая эксплуатация людей всегда являлась частью российской политики», — пояснил он.

Напомним, консерваторы Фридриха Мерца и лидеры левоцентристской Социал-демократической партии Германии (СДПГ) достигли быстрого коалиционного соглашения, которое станет первым шагом к формированию нового правительства.