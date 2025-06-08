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Мерц "подорвал доверие к Европе": Навсегда о невыполненном обещании по антироссийским санкциям
По словам литовского президента, Европа должна ввести санкции, которые окажут влияние на российскую экономику как «коктейль Молотова».
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил Путину жесткими санкциями против России, если Кремль откажется от продолжительного перемирия с Киевом. Москва провалила мирные переговоры в Стамбуле, но Мерц до сих пор не выполнил обещания, что подрывает доверие к Европе и делает ее слабой в глазах всего мира.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Bild.
«Бесспорно, это является проблемой. И она влияет не только на авторитет наших санкций, но и на авторитет всех наших мер в отношении России и нашей поддержки Украины. Мы много раз заявляли, что поддержим Украину и будем поставлять истребители, ракеты большой дальности и боеприпасы. Но мы не можем выполнить эти обещания. В этом отношении страны Балтии и Северной Европы, вероятно, являются хорошим примером того, как можно — при наличии сильной политической воли — поддержать Украину. Украинцам нужны техника и боеприпасы сейчас, а не завтра», — подчеркнул литовский лидер.
По его словам, 18 пакет санкций, который сейчас готовит Евросоюз, должен напоминать «коктейль Молотова» и бить по всем компаниям, помогающим Кремлю финансировать войну. То есть под санкции должны попасть все энергетические компании, пополняющие российский государственный бюджет деньгами: Nord Stream, Росатом, Газпром, Лукойл, а также все корабли теневого флота РФ, которых до сих пор нет в санкционных списках. В то же время, нужно отключить от системы SWIFT все российские банки.
«Литва каждый раз требует максимума… Иначе они сочтут нас слабыми и будут верить, что Европа не желает принимать смелые решения», — подчеркнул Науседа.
По его мнению, предыдущие санкции против России не имели того эффекта, на который рассчитывали на Западе, поэтому их нужно усиливать.
«Чисто экономически мы видим некоторые признаки слабости [российской экономики — ред.]. Но это далеко не то, чего мы ожидали в 2022 году. И на это есть много причин. Во-первых, меры были недостаточно решительными. А во-вторых, мы видим, как третьи страны помогают России обходить санкции. Вот почему российская экономика — хоть и не в лучшей форме — до сих пор функционирует относительно хорошо в сложившихся условиях», — подытожил Гитанас Науседа.
Напомним, сокрушительные санкции сенатора Грэма против России могут иметь обратный эффект, так как 500-процентные пошлины для покупателей российских энергоносителей отрежут США от ключевых торговых партнеров, в том числе и стран ЕС. Грэм назвал это «одним из самых драконовских законопроектов о санкциях, когда-либо написанных».