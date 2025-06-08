Мерц "подорвал доверие к Европе": Навсегда о невыполненном обещании по антироссийским санкциям

Президент Литвы Гитанас Науседа / © Associated Press

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Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил Путину жесткими санкциями против России, если Кремль откажется от продолжительного перемирия с Киевом. Москва провалила мирные переговоры в Стамбуле, но Мерц до сих пор не выполнил обещания, что подрывает доверие к Европе и делает ее слабой в глазах всего мира.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Bild.

«Бесспорно, это является проблемой. И она влияет не только на авторитет наших санкций, но и на авторитет всех наших мер в отношении России и нашей поддержки Украины. Мы много раз заявляли, что поддержим Украину и будем поставлять истребители, ракеты большой дальности и боеприпасы. Но мы не можем выполнить эти обещания. В этом отношении страны Балтии и Северной Европы, вероятно, являются хорошим примером того, как можно — при наличии сильной политической воли — поддержать Украину. Украинцам нужны техника и боеприпасы сейчас, а не завтра», — подчеркнул литовский лидер.

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По его словам, 18 пакет санкций, который сейчас готовит Евросоюз, должен напоминать «коктейль Молотова» и бить по всем компаниям, помогающим Кремлю финансировать войну. То есть под санкции должны попасть все энергетические компании, пополняющие российский государственный бюджет деньгами: Nord Stream, Росатом, Газпром, Лукойл, а также все корабли теневого флота РФ, которых до сих пор нет в санкционных списках. В то же время, нужно отключить от системы SWIFT все российские банки.

«Литва каждый раз требует максимума… Иначе они сочтут нас слабыми и будут верить, что Европа не желает принимать смелые решения», — подчеркнул Науседа.

По его мнению, предыдущие санкции против России не имели того эффекта, на который рассчитывали на Западе, поэтому их нужно усиливать.

«Чисто экономически мы видим некоторые признаки слабости [российской экономики — ред.]. Но это далеко не то, чего мы ожидали в 2022 году. И на это есть много причин. Во-первых, меры были недостаточно решительными. А во-вторых, мы видим, как третьи страны помогают России обходить санкции. Вот почему российская экономика — хоть и не в лучшей форме — до сих пор функционирует относительно хорошо в сложившихся условиях», — подытожил Гитанас Науседа.

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Напомним, сокрушительные санкции сенатора Грэма против России могут иметь обратный эффект, так как 500-процентные пошлины для покупателей российских энергоносителей отрежут США от ключевых торговых партнеров, в том числе и стран ЕС. Грэм назвал это «одним из самых драконовских законопроектов о санкциях, когда-либо написанных».