Мерц предположил, что за полётами дронов в Германии может стоять Россия

Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что Россия может стоять за серией полетов беспилотников над территорией страны.

Он отметил, что замеченные дроны не несли взрывчатку и носили разведывательный характер, передает Reuters.

«Мы предполагаем, что за большинством этих полетов дронов стоит Россия», — подчеркнул Мерц.

Канцлер добавил, что масштабы полетов дронов превышают даже показатели времен холодной войны.

Полеты дронов над южными регионами Германии повлекли за собой отмену десятков авиарейсов в Мюнхене и оставили более 10 тысяч пассажиров заблокированными в аэропорту.

Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что дроны над немецкими аэропортами пока «не представляли никакой конкретной угрозы», поэтому их не будут сбивать.

Мы ранее информировали, что полиция Франкфурта-на-Майне задержала 41-летнего мужчину, подозреваемого в запуске дрона над местным аэропортом, крупнейшим в Германии.