Мерц предупредил о захватнических планах Путина: не ограничиваются Украиной

Фридрих Мерц / © Associated Press

Реклама

Следующие планы Кремля могут выйти за пределы Украины, ведь все указывает на то, что российские империалистические амбиции только начинаются с завоевания нашей страны.

Такое мнение высказал немецкий канцелер Фридрих Мерц, пишет Clash Report.

«Все указывает на то, что империалистические планы Путина не закончатся завоеванием Украины, а только начнутся с него», — заявил Мерц.

Реклама

Напомним, ранее Мерц заявлял, что Европа пока не способна заставить Россию прекратить войну против Украины, а США затягивают решения относительно гарантий безопасности и новых санкций.

Также федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц принял участие во встрече коалиции желающих по ситуации в Украине в онлайн-формате. Встреча, которая вживую состоялась в Париже в четверг, 4 сентября, стала продолжением интенсивной дипломатии последних недель.

Немецкий канцлер подчеркнул, что европейцы должны и дальше формировать собственную политику по поддержке Украины, которая будет охватывать три основных направления действий.