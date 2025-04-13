Мерц призвал Евросоюз готовиться к мировому финансовому кризису из-за политики Трампа

Мертвец о политике Трампа / © Associated Press

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Мировую экономику может ожидать финансовый кризис из-за политики президента США Дональда Трампа , поэтому странам Евросоюза следует уже готовиться к возможным проблемам.

Об этом заявил будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Handelsblatt .

Тарифная политика Трампа, по мнению Мерца, увеличивает риск финансового кризиса, поэтому поддерживает заключение соглашения о свободной торговле между США и странами Европы.

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"Да, я надеюсь на новое трансатлантическое соглашение о свободной торговле. Нулевые тарифы на все. Это было бы лучше для обеих сторон", - сказал он.

Вместе с тем Мерц заявил, что Евросоюзу нужно будет сосредоточиться на рынках третьих стран, если Вашингтон захочет полностью выйти из мировой торговли.

"Политика президента Трампа увеличивает риск того, что следующий финансовый кризис произойдет раньше, чем ожидалось. Мы, европейцы, должны дать убедительный ответ", - заявил Мерц.

Ранее сообщалось, что Фридрих Мерц заявил, что пока в Украине продолжается война, ее вступление в НАТО и Евросоюз будет невозможно .

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп освободил от новых тарифов ряд производимых в Китае товаров .