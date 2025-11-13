Мерц призвал украинцев не ехать в Германию — что именно он готовит

Мерц попросил Зеленского обеспечить службу украинцев в своей стране / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал украинцев, особенно молодых мужчин, оставаться в Украине и проходить военную службу вместо выезда в Германию.

Об этом он заявил во время выступления в рамках Немецко-украинского торгового конгресса в Берлине.

«Я попросил президента Зеленского обеспечить это (службу украинцев в собственной стране — ред.). Они нужны Украине», — подчеркнул Мерц.

Канцлер также подтвердил, что правительство планирует упразднить право на получение финансовой помощи для беженцев из Украины, которое предоставлялось от немецких граждан. В то же время выплаты для украинцев будут осуществляться по закону о помощи искателям убежища, то есть в меньшем объеме.

Напомним, Евросоюз фиксирует самую большую волну украинских беженцев за последние два года. В сентябре 2025 года европейские страны зафиксировали наибольшее количество одобренных заявлений на временную защиту для украинцев за последние два года — 79 205, что на 49% больше, чем в августе.

Между тем там готовятся завершить временную защиту для украинцев.