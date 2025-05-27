- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 678
- Время на прочтение
- 1 мин
Мерц разъяснил подробности разрешения на удары дальнобойными ракетами по России
Мерц рассказал, как принималось решение об отмене ограничений на дальнобойное оружие.
Решение об отмене ограничений на применение дальнобойного оружия, поставляемого в Киев, было принято несколько месяцев назад.
Об этом рассказал Канцлер Федеративной Республики Германия Фридрих Мерц, пишет Bloomberg.
«Насколько мне известно, и как я сообщал вчера, страны, которые имели ограничения по дальности, сняли эти ограничения. Я описал то, что происходило в течение месяцев, а именно, что Украина имеет право использовать оружие, которое она получает, даже за пределами своих границ», — сказал он.
Также немецкий канцлер заявил, что отказ России принять посредничество Ватикана свидетельствует о ее нежелании прекратить войну или заключить мирное соглашение.
Напомним, накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Франция, Великобритания и США отменили ограничения по дальнобойному вооружению, которое поставляется в Украину. Дальность действия таких ракет достигает 500 км, что позволяет поражать цели в Москве.
В ответ Кремль назвал это решение «опасным»и заявил, что «если такие решения действительно были приняты, они полностью противоречат нашим стремлениям к политическому урегулированию».
Ранее Фридрих Мерц уже заявлял, что партнеры Украины устранили ограничения по дальности вооружения, которое получает Киев (на фото иллюстративно — ракета Scalp).