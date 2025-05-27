Мерц разъяснил подробности разрешения на удары дальнобойными ракетами по России

Канцлер Федеративной Республики Германия Фридрих Мерц / © Associated Press

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Решение об отмене ограничений на применение дальнобойного оружия, поставляемого в Киев, было принято несколько месяцев назад.

Об этом рассказал Канцлер Федеративной Республики Германия Фридрих Мерц, пишет Bloomberg.

«Насколько мне известно, и как я сообщал вчера, страны, которые имели ограничения по дальности, сняли эти ограничения. Я описал то, что происходило в течение месяцев, а именно, что Украина имеет право использовать оружие, которое она получает, даже за пределами своих границ», — сказал он.

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Также немецкий канцлер заявил, что отказ России принять посредничество Ватикана свидетельствует о ее нежелании прекратить войну или заключить мирное соглашение.

Напомним, накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Франция, Великобритания и США отменили ограничения по дальнобойному вооружению, которое поставляется в Украину. Дальность действия таких ракет достигает 500 км, что позволяет поражать цели в Москве.

В ответ Кремль назвал это решение «опасным»и заявил, что «если такие решения действительно были приняты, они полностью противоречат нашим стремлениям к политическому урегулированию».

Ранее Фридрих Мерц уже заявлял, что партнеры Украины устранили ограничения по дальности вооружения, которое получает Киев (на фото иллюстративно — ракета Scalp).

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