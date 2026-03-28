Мерц резко раскритиковал Трампа за войну в Иране

Фридрих Мерц и Дональд Трамп / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц подверг резкой критике действия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в конфликте с Ираном.

Об этом он заявил в пятницу, 27 марта, сообщает Tagesschau.

По словам Мерца, нынешние шаги Трампа не направлены на деэскалацию или мирное урегулирование, а наоборот обостряют ситуацию. Он назвал это «масштабной эскалацией с неопределенным результатом».

«Это эскалации, которые уже представляют угрозу. Не только для тех, кого это напрямую касается, а для всех нас», — подчеркнул канцлер.

Кроме того, Мерц выразил скепсис о возможности свержения иранского режима.

«Действительно ли целью является изменение режима? Если это цель, я не верю, что они ее добьются. Такие попытки в большинстве своем заканчивались неудачей», — добавил он.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио публично поспорил с главами МИД G7 по поводу войн в Украине и Иране.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп раскритиковал позицию руководства Германии по поводу конфликта с Ираном, проведя параллель с поддержкой Украины.