Мерц резко раскритиковал Трампа за войну в Иране
Мерц выразил скепсис о возможности свержения иранского режима.
Канцлер Германии Фридрих Мерц подверг резкой критике действия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в конфликте с Ираном.
Об этом он заявил в пятницу, 27 марта, сообщает Tagesschau.
По словам Мерца, нынешние шаги Трампа не направлены на деэскалацию или мирное урегулирование, а наоборот обостряют ситуацию. Он назвал это «масштабной эскалацией с неопределенным результатом».
«Это эскалации, которые уже представляют угрозу. Не только для тех, кого это напрямую касается, а для всех нас», — подчеркнул канцлер.
Кроме того, Мерц выразил скепсис о возможности свержения иранского режима.
«Действительно ли целью является изменение режима? Если это цель, я не верю, что они ее добьются. Такие попытки в большинстве своем заканчивались неудачей», — добавил он.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио публично поспорил с главами МИД G7 по поводу войн в Украине и Иране.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп раскритиковал позицию руководства Германии по поводу конфликта с Ираном, проведя параллель с поддержкой Украины.