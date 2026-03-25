Мерц сделал неожиданное заявление о ракетах Taurus для Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц не видит смысла передавать украинской армии немецкие ракеты Taurus, поскольку Украина сама производит эффективное дальнобойное оружие.

Об этом он сказал на слушаниях в Бундестаге, передает издание Die Zeit.

По его словам, украинское оружие дальнего радиуса действия является «значительно более эффективным, чем относительно небольшое количество крылатых ракет Taurus, которые Германия могла бы передать».

«Сейчас мы не решаем никаких проблем дополнительным оружием», — подчеркнул немецкий канцлер в выступлении перед депутатами Бундестага.

Фридрих Мерц добавил, что Украина «сегодня вооружена лучше, чем когда-либо прежде», но сталкивается со значительными финансовыми трудностями.

Немецкий канцлер при этом утверждает, что оружие для Украины есть, но Европе «нужно мобилизовать деньги для Украины, чтобы это оружие можно было продолжать производить».

Ракеты Taurus для Украины: что говорили в Германии

Перед выборами на пост канцлера Фридрих Мерц неоднократно призывал немецкое правительство передать Украине дальнобойные ракеты. Однако, когда Мерц возглавил правительство, его риторика изменилась.

Сперва он заявлял, что поставка ракет Taurus «была и остается вариантом».

Однако, впоследствии выяснилось, что заказ на разработку новых ракет Taurus Neo так и не был осуществлен, поэтому их количество в арсенале бундесвера очень ограниченно.

В конце прошлого года Фридрих Мерц анонсировал предоставление дальнобойного вооружения Украине, однако о ракетах Taurus речь уже не шла.

Напомним, посол Германии в Украине Гайко Томс на полях Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года заявил, что дискуссии вокруг поставок Украине немецких крылатых ракет Taurus не должны сводиться к обсуждению одного конкретного названия. По словам дипломата, партнерам стоит сосредоточиться на развитии общих возможностей Киева наносить дальнобойные удары.