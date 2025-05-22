Мерц сделал неутешительное заявление о переговорах Украины и России: подробности

Фридрих Мерц / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дипломатический процесс по прекращению войны в Украине находится только на начальной стадии и может затянуться на месяцы.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Вильнюсе, где присутствовал на открытии новой постоянной бригады Германии в Литве, пишет Politico.

«Мы не питаем иллюзий. Быстрого решения проблемы не существует. Этот процесс только начался и может занять еще много недель, а возможно и месяцев», — отметил канцлер.

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Мерц подчеркнул, что правительство ФРГ продолжает оказывать Украине неизменную военную поддержку и активно ищет пути достижения мира. По его словам, «ни одна мыслимая возможность для дипломатии не остается без внимания», но результатов не стоит ждать в ближайшее время.

Кроме того, Мерц подчеркнул важность единства Запада и координации с партнерами по ЕС и США.

«В интересах Америки также, чтобы мы продолжали двигаться вперед вместе», — сказал он.

Переговоры Украины и РФ: что известно

По версии издания The Wall Street Journal , следующий раунд переговоров между Украиной и Россией с участием США может состояться в Ватикане в середине июня.

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Он подчеркнул, что Ватикан не обязательно будет выступать посредником, но является нейтральной территорией, «куда обеим сторонам было бы комфортно прийти».

Ранее Папа Римский Лев XIV уже предлагал провести переговоры именно в Ватикане после того, как российский диктатор Владимир Путин не явился на инициированную им встречу в Стамбуле. Понтифик расценил итоги переговоров как «трагические».

Однако в администрации «фюрера» РФ Владимира Путина не приняли решение о месте проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Там сказали, что пока никакие конкретные предложения не получали.