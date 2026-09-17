Мерц сделал резкое заявление относительно отказа Германии от помощи Украине

Фридрих Мерц / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не готов отказаться от поддержки Украины, несмотря на призывы части немецкого политического истеблишмента пересмотреть военную помощь Киеву. По его словам, отказ от поддержки Украины означал бы угрозу свободе всей Европы.

Заявление Мерца приводит Clash Report.

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Канцлер обратился, в частности, к политикам в Германии и представителям своей партии, которые выступают за сокращение или прекращение помощи Украине.

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«Тот, кто сегодня считает, что можно отказаться от поддержки Украины в её борьбе за свободу, тот завтра откажется от свободы во всей Европе», — заявил Мерц.

Он подчеркнул, что сам не намерен выбирать такой путь.

«И по этому пути я не пойду ни при каких обстоятельствах. Кто хочет идти по нему, пусть идёт, но я по нему не пойду», — сказал канцлер.

Заявление Мерца прозвучало на фоне критики политики правительства со стороны сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель.

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Вайдель призвала пересмотреть поддержку Украины, в частности финансовую и связанную с войной. Она также выступила за пересмотр социальных выплат украинцам, находящимся в Германии.

Напомним, ультраправая партия «Альтернатива для Германии» одержала историческую победу на выборах в Саксонии-Анхальт, опередив партию канцлера Фридриха Мерца. Среди её программных целей — сокращение поддержки Украины и восстановление связей с Россией.

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