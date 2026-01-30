Мерц скептически отреагировал на идею создать европейскую армию для миротворческой миссии в Украине: что заявил

Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц холодно подверг критике инициативу лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера о возможном развертывании общей европейской армии для миротворческой миссии в послевоенной Украине.

Об этом пишет Politico.

«Мы должны сосредоточиться на задачах, которые нам предстоит сделать сейчас», — ответил Мерц, когда его спросили об инициативах Вебера.

Во время неформального саммита ЕНП в Загребе Мерц приветствовал стремление Вебера обновить Евросоюз, однако назвал его предложения не немедленными решениями для текущих проблем континента. Кроме создания европейского военного контингента под единым флагом, Манфред Вебер ранее призвал к объединению должностей глав Европейского совета и Европейской комиссии для усиления влияния ЕС в мире.

Комментируя эти идеи, Фридрих Мерц отметил, что обсуждение способов укрепления и объединения Европы является полезным процессом, к которому следует возвращаться.

«Достижение изменений договоров в этом Европейском Союзе из 27 стран — это достаточно сложная задача. Я выступаю за то, чтобы мы, прежде всего, сосредоточились на задачах, стоящих сейчас на столе», — сказал канцлер.

Несмотря на холодную реакцию по поводу идеи общеевропейских сил, правительство Германии оставляет открытой возможность участия собственных миротворцев в обеспечении безопасности Украины. Фридрих Мерц заявил, что Берлин в принципе ничего не исключает, хотя Германия ведет себя менее прямолинейно в этом вопросе, чем Великобритания или Франция.

Канцлер напомнил, что его страна уже играет роль гаранта региональной стабильности на восточном фланге НАТО, разместив 5000 военнослужащих в Литве и участвуя в миссиях по патрулированию воздушного пространства. Сам Манфред Вебер, отвечая на вопрос о скептическом отношении немецкого канцлера к его инициативе, ограничился комментарием о продолжении внутренней дискуссии и диалога в рамках политической силы.

Берлин продолжает оценивать свои будущие обязательства по миротворческой деятельности в Украине, параллельно выполняя текущие военные миссии в Восточной Европе. Дальнейшее обсуждение предложений Вебера, вероятно, будет происходить в рамках длительных дебатов о реформировании структур Европейского Союза.

Напомним, европейские чиновники сообщают, что в Украину могут прибыть от 15 до 30 тысяч западных миротворцев. Основную часть сил предоставят Франция и Великобритания, Турция будет обеспечивать безопасность Черного моря.

Также мы писали, что издание WELT со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе пишет, что Европа готова отправить войска в Украину.