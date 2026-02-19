Мерц спрогнозировал длительную войну и назвал РФ "варварским государством"

Немецкий канцлер Фридрих Мерц / © Associated Press

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц видит мало шансов на скорейшее прекращение войны в Украине путем переговоров.

Об этом Мерц заявил в комментарии газете Frankfurter Allgemeine.

«По моему мнению, эта война закончится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена — либо в военном, либо в экономическом плане, — отметил он. — Ум и гуманитарные аргументы не убедит Путина. Это горькая правда. Поэтому целью европейских усилий является то, чтобы российское государство не могло продолжать войну военным путем и не могло финансировать ее экономически.

По оценке Мерца, «российская властная клика в обозримом будущем вообще не сможет обойтись без войны». «Они вынуждены поддерживать работу военной машины, потому что у них нет плана, что делать с сотнями тысяч отчасти тяжело травмированных солдат, возвращающихся с фронта», — отметил глава ХДС.

Канцлер Германии описал состояние России мрачными словами: «Сейчас мы видим эту страну в состоянии глубочайшего варварства. Это не изменится в обозримом будущем, и мы должны с этим смириться».

Отметим, что президент Чехии Петр Павел дал жесткий прогноз по окончании войны в Украине. По его словам, агрессорка Российская Федерация пока не настроена на прекращение своей войны против Украины. В то же время Киев нуждается в большей и более быстрой военной поддержке для мирного урегулирования.

«Будучи бывшим военным, я не хочу создавать слишком оптимистичных ожиданий на этот год, зная, какой враг у нас против нас», — сказал чешский лидер.

