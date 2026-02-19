- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 52
- Время на прочтение
- 2 мин
Мерц спрогнозировал длительную войну и назвал РФ "варварским государством"
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что война в Украине не закончится дипломатией в ближайшее время, а будет продолжаться до полного истощения одного из ресурсов агрессора.
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц видит мало шансов на скорейшее прекращение войны в Украине путем переговоров.
Об этом Мерц заявил в комментарии газете Frankfurter Allgemeine.
«По моему мнению, эта война закончится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена — либо в военном, либо в экономическом плане, — отметил он. — Ум и гуманитарные аргументы не убедит Путина. Это горькая правда. Поэтому целью европейских усилий является то, чтобы российское государство не могло продолжать войну военным путем и не могло финансировать ее экономически.
По оценке Мерца, «российская властная клика в обозримом будущем вообще не сможет обойтись без войны». «Они вынуждены поддерживать работу военной машины, потому что у них нет плана, что делать с сотнями тысяч отчасти тяжело травмированных солдат, возвращающихся с фронта», — отметил глава ХДС.
Канцлер Германии описал состояние России мрачными словами: «Сейчас мы видим эту страну в состоянии глубочайшего варварства. Это не изменится в обозримом будущем, и мы должны с этим смириться».
Отметим, что президент Чехии Петр Павел дал жесткий прогноз по окончании войны в Украине. По его словам, агрессорка Российская Федерация пока не настроена на прекращение своей войны против Украины. В то же время Киев нуждается в большей и более быстрой военной поддержке для мирного урегулирования.
«Будучи бывшим военным, я не хочу создавать слишком оптимистичных ожиданий на этот год, зная, какой враг у нас против нас», — сказал чешский лидер.
Война в Украине — последние новости
В Женеве Россия и США продолжили обсуждение так называемого «понимания Аляски», которое, по словам Сергея Лаврова, базируется на «устранении первопричин конфликта в Украине». Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу Al Arabiya. Глава российского МИД также отметил, что Москва «ценит позицию» президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации и внимательно следит за попытками европейских стран, которые, по его словам, пытаются повлиять на позицию Вашингтона.
Специальный посланник США Стив Виткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер проинформировали президента США Дональда Трампа о результатах переговоров с Россией и Украиной о завершении войны.
Пресссекретарь российского диктатора Дмитрий Песков намекнул на прогресс в мирных переговорах в Женеве. В Кремле пытаются оправдать отсутствие результатов на переговорах в Женеве, выдавая короткую продолжительность встреч за рабочий процесс. Пресссекретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что скорое завершение обсуждений в среду, 18 февраля, якобы не свидетельствует об отсутствии прогресса. Несмотря на то, что второй день переговоров оказался значительно короче предыдущего, представитель страны-агрессора призвал не делать «преждевременных выводов».