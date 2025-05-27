Мерц угрожает финансовыми последствиями для Венгрии и Словакии из-за их позиции в отношении России

Канцлер Германии Фридрих Мерц. / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия готова инициировать блокировку европейского финансирования для Венгрии и Словакии, если эти страны будут препятствовать новым санкциям против России или попытаются сорвать помощь Украине.

Об этом пишет словацкое издание Dennik N.

Там подчеркнули, что главными принципами внешней политики Мерца остаются поддержка Киева и нетерпимость к подрыву единства ЕС.

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Во время выступления на конференции WDR Europaforum 2025 в Берлине Мерц прямо назвал две страны, которые, по его мнению, нарушают эти принципы:

"Мы не сможем избежать этого конфликта с Венгрией и Словакией, если продолжим идти по прежнему курсу. Мы не можем позволить, чтобы решения всего ЕС зависели от небольшого меньшинства", - заявил он.

Напомним, ранее наиболее дружественные с Россией члены ЕС — Венгрия и Словакия — проголосовали за принятие 17-го пакета европейских санкций.