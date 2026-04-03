Мерц украсил кабинет новым изображением герба: картина ошеломляет (фото)

Новым украшением кабинета канцлера Германии Фридриха Мерца стало необычное изображение федерального герба — орла с распростертыми крыльями. Яркое граффити выполнено в стиле поп-арт.

Об этом сообщает издание Bild.

Картина была приобретена художественным советом Бундестага в 2025 году. При этом яркий и уличный стиль этой работы заметно контрастирует с традиционным видом государственного символа ФРГ.

Картина под названием Power Eagle (Орел силы) принадлежит художнику Марку Юнгу.

«Это мощная работа, потому что художник сильный человек», — сказал Мерц на встрече с автором в Рейхстаге.

Как отмечает Bild, разные канцлеры имели неодинаковый подход к оформлению своего кабинета в Бундестаге, используя различные изображения.

Герхард Шредер использовал провокационную работу Георга Базелица, вызвавшую споры, Гельмут Коль отдавал предпочтение классическим вариантам, Ангела Меркель обходилась без акцента на этом символе, Олаф Шольц делал ставку на более сдержанный современный стиль, в котором не было ярко выраженного изображения орла.

