ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
2549
Время на прочтение
1 мин

Мерц украсил кабинет новым изображением герба: картина ошеломляет (фото)

Яркий и уличный стиль этой работы заметно контрастирует с традиционным видом государственного символа ФРГ.

Автор публикации
Богдан Скаврон
Фридрих Мерц / © Associated Press

Новым украшением кабинета канцлера Германии Фридриха Мерца стало необычное изображение федерального герба — орла с распростертыми крыльями. Яркое граффити выполнено в стиле поп-арт.

Об этом сообщает издание Bild.

Картина была приобретена художественным советом Бундестага в 2025 году. При этом яркий и уличный стиль этой работы заметно контрастирует с традиционным видом государственного символа ФРГ.

Картина под названием Power Eagle (Орел силы) принадлежит художнику Марку Юнгу.

«Это мощная работа, потому что художник сильный человек», — сказал Мерц на встрече с автором в Рейхстаге.

/ © Bild Russian в Telegram

Как отмечает Bild, разные канцлеры имели неодинаковый подход к оформлению своего кабинета в Бундестаге, используя различные изображения.

Герхард Шредер использовал провокационную работу Георга Базелица, вызвавшую споры, Гельмут Коль отдавал предпочтение классическим вариантам, Ангела Меркель обходилась без акцента на этом символе, Олаф Шольц делал ставку на более сдержанный современный стиль, в котором не было ярко выраженного изображения орла.

Напомним, недавно канцлер Германии Фридрих Мерц резко раскритиковал действия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в конфликте с Ираном.

Дата публикации
Количество просмотров
2549
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie